Отчисления букмекеров в адрес Федерации вертолетного спорта выросли в 2,5 раза за год
Федерация вертолетного спорта России отчиталась о целевых отчислениях, полученных от букмекеров за 3-й квартал.
Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перечислил федерации 537 тысяч рублей в качестве целевых отчислений.
Отчисления в адрес ФВС увеличились на 27% по сравнению со вторым кварталом и в 2,5 раза в сравнении с 3-м кварталом прошлого года.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт ФВС
