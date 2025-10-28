Отчисления букмекеров в адрес Федерации вертолетного спорта выросли в 2,5 раза за год

Федерация вертолетного спорта России отчиталась о целевых отчислениях, полученных от букмекеров за 3-й квартал.

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перечислил федерации 537 тысяч рублей в качестве целевых отчислений.

Отчисления в адрес ФВС увеличились на 27% по сравнению со вторым кварталом и в 2,5 раза в сравнении с 3-м кварталом прошлого года.