Сергей Ильев: «Новым титульным спонсором Первой лиги с большой долей вероятности станет PARI – договор на 3 года. С «Мелбетом» соглашение истекает»
Инсайдер Сергей Ильев сообщил, что PARI станет новым титульным спонсором Первой лиги.
«Новым титульным спонсором Первой лиги с большой долей вероятности станет PARI. Договор будет подписан на три года. С «Мелбетом» соглашение истекает», – написал Ильев в телеграме.
«Мелбет» является титульным спонсором Первой лиги с 2022 года.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
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