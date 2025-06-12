Сергей Ильев: «Новым титульным спонсором Первой лиги с большой долей вероятности станет PARI – договор на 3 года. С «Мелбетом» соглашение истекает»

Инсайдер Сергей Ильев сообщил, что PARI станет новым титульным спонсором Первой лиги.

«Новым титульным спонсором Первой лиги с большой долей вероятности станет PARI. Договор будет подписан на три года. С «Мелбетом» соглашение истекает», – написал Ильев в телеграме.

«Мелбет» является титульным спонсором Первой лиги с 2022 года.

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