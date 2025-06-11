BetBoom о запрете гемблинг-трансляций на Twitch: «Логичный шаг, направленный на ограничение серого рынка»
В пресс-службе BetBoom отреагировали на запрет трансляций сайтов с азартными играми на платформе Twitch.
«Twitch запретил рекламу сайтов-рулеток со скинами – по сути, сферу нелегального гемблинга, нацеленную в том числе на несовершеннолетнюю аудиторию. Это логичный шаг, направленный на ограничение серого рынка.
В последнее время Twitch бесконтрольно раздает короткие баны стримерам – зачастую, без оснований, ведь эти баны снимаются поддержкой через несколько часов.
Если новые правила решат эту проблему, и платформа будет придерживаться собственных правил, то это позитивно скажется на уровне и качестве рекламных интеграций легальных букмекеров», – заявили в пресс-службе BetBoom.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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