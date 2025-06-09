Правительство не поддержало законопроект о повышении отчислений букмекеров с 2% до 3%

Правительство РФ опубликовало отзыв на законопроект об увеличении целевых отчислений букмекеров на российский спорт.

В марте депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об увеличении отчислений букмекеров с 2% до 3% от их выручки.

«Положения законопроекта не соответствуют поручению Президента РФ», – говорится в отзыве Правительства.

Напомним, в ноябре 2024 года Владимир Путин поручил поэтапно увеличить размер целевых отчислений от азартных игр до 2,25% от выручки операторов с 1 января 2026 года и до 2,5% с 1 января 2028 года.

На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2%.

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