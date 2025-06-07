Двалишвили – явный фаворит титульного боя против О’Мэлли у букмекеров

Мераб Двалишвили – фаворит поединка с Шоном О’Мэлли по версии букмекеров.

На Двалишвили дают коэффициент 1.35. На О’Мэлли можно поставить за 3.50, на ничью – за 37.00. Букмекеры считают, что Мераб победит по очкам (1.70).

Бойцы подерутся за титул чемпиона легчайшего веса UFC. Поединок станет главным событием UFC 316, который пройдет в ночь на 8 июня в Ньюарке (США).

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