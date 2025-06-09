BetBoom: «В обществе есть определенный скепсис в отношении ставок. Чаще всего он возникает из-за недостатка информирования»

В пресс-службе BetBoom высказались о негативном отношении части россиян к ставкам на спорт.

«Мы видим определенный скепсис – он чаще всего возникает из-за недостатка информирования и общих социальных тревог. Поэтому мы делаем акцент на развитие культуры ответственной игры: лимиты, напоминания, самозапрет – все эти инструменты являются частью экосистемы BetBoom.

Также мы активно работаем над улучшением имиджа отрасли: инвестируем в социальные и благотворительные инициативы, развиваем партнерство с РФС и другими федерациями, открыто и прозрачно коммуницируем с клиентами.

Мы хотим показать, что ставки – это про эмоции, вовлеченность и осознанный подход к просмотру любимых матчей», – заявили в пресс-службе букмекера.

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