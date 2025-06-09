Северная Македония не проигрывает 9 матчей подряд. 4.00 – Казахстан победит и прервет серию
Казахстан примет Северную Македонию в отборе ЧМ-2026.
Македонцы не проигрывают на протяжении 9 матчей: 6 побед и 3 ничьих, в том числе с Бельгией (1:1). У казахстанцев на этом отрезке 2 победы и 7 поражений.
Букмекеры считают Северную Македонию небольшим фаворитом встречи за 2.09. На победу Казахстана дают коэффициент 4.00, на ничью – 3.20.
Матч состоится 9 июня и начнется в 17:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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