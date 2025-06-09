«Лига Ставок» получила четыре награды на «Серебряном Меркурии»

«Лига Ставок» стала многократным лауреатом Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury XXVI. Компания удостоилась сразу четырех наград за проекты «Ставка на соцсеть» и «Ставка на зрителя».

Уникальная социальная сеть «Сигнал» «Лиги Ставок» завоевала золото и два серебра в номинации «Ставка на соцсеть». Социальная сеть представляет эксклюзивный канал коммуникации с игроками, которые могут общаться в специальных чатах, делиться своими эмоциями, пари и находить единомышленников прямо в мобильном приложении. Это единственный проект на рынке по социализации ставок.

А совместный проект компании с онлайн-кинотеатром ОККО в номинации «Ставка на зрителя» стал обладателем бронзы. В 2024 году «Лига Ставок» стала эксклюзивным спонсором трансляций самых престижных еврокубковых турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций на стриминговом сервисе ОККО. Это сотрудничество позволило «Лиге Ставок» выйти на более узкую целевую аудиторию и закрепить за брендом территорию футбола с самым высоким уровнем.

Денис Теплов, директор по продукту «Лиги Ставок»: «В этом году мы провели масштабный редизайн приложения и улучшили работу нашей социальной сети «Сигнал» — первой и единственной в российском беттинге. Сегодня она является нашим дифференциатором в индустрии. Для аудитории это стало неотъемлемой частью продукта. Мы продолжим развивать нашу соцсеть и еще больше выделяться среди конкурентов. Большое спасибо команде и всем, кто причастен».