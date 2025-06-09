Третий сезон турнира по гольфу «Кубок Лиги Ставок» стартует в Завидово

10 и 11 июня 2025 года состоится третий сезон гольф-турнира «Кубок Лиги Ставок». В этом году соревнование пройдет в новом формате: участие смогут принять только любители, а отборочные этапы охватят сразу пять городов России. Расширенная география делает турнир еще более доступным и значимым для широкой аудитории гольфистов.

Финал состоится в подмосковье на одном из самых престижных гольф-полей страны — в гольф-клубе «Пестово». Именно здесь определятся победители, которым достанутся внушительные денежные призы.

Призовой фонд турнира составляет 900 тысяч рублей:

– за первое место — 500 тысяч рублей,

– за второе — 250 тысяч рублей,

– за третье — 150 тысяч рублей.

Кроме основных наград, на каждом отборочном этапе участников ждут дополнительные призы. Победители в номинациях «Closest to the Pin» и «Longest Drive» будут награждены фрибетами от Лиги Ставок на сумму 50 000 рублей. Эти призы будут вручаться по итогам каждого игрового дня.

Букмекерская компания «Лига Ставок» — генеральный партнер голь-клубов Завидово, Горки и Раево. Чтобы получить возможность побороться за фрибеты и другие подарки от «Лиги Ставок», участнику нужно выполнить одно простое условие — зарегистрироваться на официальном сайте турнира: LIGASTAVOK.RU .