Более 100 млн пользователей посетили сайты российских БК в мае – лучший показатель в 2025-м

Трафик сайтов российских букмекеров вырос почти на 17%.

По данным сервиса Similarweb, совокупный трафик сайтов российских букмекеров в мае составил 101,64 миллиона пользователей – рекордный показатель в 2025 году. По сравнению с апрелем посещаемость российских БК увеличилась на 16,8%.

Лидером по объему трафика остался «Фонбет» – 39,49 млн пользователей в мае, что на 24,27% больше, чем месяцем ранее. В топ-3 по трафику также вошли Winline (22,07 млн) и BetBoom (9,59 млн).

Наибольший рост в процентном соотношении показала БК «Тенниси» – плюс 358% по сравнению с апрелем.

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