Лига Добра и Федерация хоккея России зажгут новые звезды спорта в Ульяновске

Воспитанники социально-реабилитационного центра «Открытый дом» в Ульяновске получат в подарок современный физкультурно-спортивный объект. 9 июня здесь торжественно откроют новую хоккейную площадку, построенную в рамках общероссийской социальной программы «Лига Добра» при участии Федерации хоккея России.

Мечта стала реальностью после обращения руководителя центра Валентины Атласовой в социальной сети ВКонтакте, где она рассказала о заветном желании своих подопечных – заниматься спортом на профессиональной площадке. И эта мечта нашла отклик!

Строительство спортивного объекта успешно завершено. Торжественное открытие площадки посетит легенда мирового хоккея, Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России. А ещё одним символичным подарком для детей станут победные шайбы с международного турнира «Лига Ставок Кубок Будущего», подписанные лично авторами голов. Памятные шайбы с автографами хоккеистов молодежной сборной U-20 пополнят спортивную коллекцию центра «Открытый дом».

О социальной программе Лига Добра:

«Лига Добра» – это общероссийская социальная программа Лиги Ставок и Фонда «Созвездие Добра». Она направлена на адресную поддержку спортсменов разных поколений и развитие спортивной инфраструктуры в России. В настоящий момент в рамках программы оказывается поддержка юным талантливым спортсменам в 20 видах спорта и более 1000 ветеранам спорта по всей стране. Силами Лиги Ставок и Фонда построено уже 20 спортивных объектов в 16 регионах России.