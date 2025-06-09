Новый Джекпот «Лиги Ставок» — результаты за 19 дней

«Лига Ставок» подвела итоги за 19 дней проведения акции Новый Джекпот. На сегодняшний день (6 июня) зафиксировано 4500 победителей, которые получили общую сумму выплат на более чем 36 000 000 рублей. Один из игроков сумел выиграть уже 11 Джекпотов всего за 19 дней. Двенадцать участников смогли забрать Джекпот Макс с призом в 1 000 000 рублей. Также был установлен рекорд по времени выигрыша: клиент «Лиги Ставок» получил Джекпот Макс всего за 47 секунд после заключения пари. Интересно, что 29% победителей выиграли Джекпот с первой ставки, 2000 рублей — самая частая сумма ставки, а 47% игроков выигрывали призы, заключив экспрессы.

19 мая букмекерская компания «Лига Ставок» запустила федеральную акцию Новый Джекпот . Заключайте пари от 100 ₽ и автоматически получайте возможность выиграть один из четырех Джекпотов. Все Джекпоты выпадают случайным образом тем участникам, кто выполнил условия. Каждый Джекпот активируется после достижения определенной суммы в общем банке и может быть сорван в любой момент после этого. Присоединяйтесь к розыгрышам и проверьте свою удачу!