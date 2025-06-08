У Германии и Франции равные шансы в матче за 3-е место в Лиге Наций, считают букмекеры
Сборная Германии сыграет в Штутгарте с Францией в матче за 3-е место в Лиге наций.
Букмекеры дают командам почти равные коэффициенты. На победу немцев в основное время можно поставить за 2.55, на французов – за 2.65. Ничья идет за 4.00.
Победа Германии с учетом дополнительного времени оценивается в 1.90, на итоговый успех Франции дают 1.96.
В 5 очных матчах этих сборных подряд сыграл тотал меньше 3,5 голов. На продление серии можно поставить за 1.65.
Игра пройдет 8 июня. Начало – в 16:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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