Президент «Лиги Ставок» о букмекерском рынке РФ: «В этом году ожидаем рост на 15-25%. Не секрет, что негативно может повлиять нелегальный рынок»

Президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами сделал прогноз о росте букмекерского рынка в России.

«В этом году мы ожидаем рост 15-25%. Главным образом, за счет внедрения инноваций в продукт, потому что на наш успех в формировании лояльности аудитории влияют новые технологии и изменения в поведении пользователей.

Наша ставка – на нестандартный контент и персонализированный подход, внедрение полезных дли клиента функций в продукт, а также искусственного интеллекта и элементов геймификации, которые расширяют возможности эффективного продвижения и помогают выстраивать тесное взаимодействие с разными группами пользователей.

Не секрет, что негативно на рост может повлиять нелегальный рынок букмекеров. Мы со своей стороны стремимся объединять усилия в борьбе с теневым сектором и стимулировать внедрение эффективных методов финансирования российского спорта», – заявил Ронами.

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