Уэльс за 3 года выиграл один матч по угловым на выезде. Букмекеры уверены, что тренд продлится с Бельгией

Бельгия примет Уэльс в отборе ЧМ-2026.

Сборная Уэльса выиграли лишь один матч по угловым на выезде за последние 3 года. В 6 из 9 игр на выезде соперники валлийцев подали на 3+ угловых больше.

Букмекеры дают коэффициент 1.23 на то, что Бельгия победит по угловым и 1.56 – на победу с форой (-2,5).

Матч пройдет 9 июня и начнется в 21:45 по московскому времени.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис