Уэльс за 3 года выиграл один матч по угловым на выезде. Букмекеры уверены, что тренд продлится с Бельгией
Бельгия примет Уэльс в отборе ЧМ-2026.
Сборная Уэльса выиграли лишь один матч по угловым на выезде за последние 3 года. В 6 из 9 игр на выезде соперники валлийцев подали на 3+ угловых больше.
Букмекеры дают коэффициент 1.23 на то, что Бельгия победит по угловым и 1.56 – на победу с форой (-2,5).
Матч пройдет 9 июня и начнется в 21:45 по московскому времени.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости