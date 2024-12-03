Путин поручил увеличить целевые отчисления от азартных игр с 2% до 2,5% к 2028 году
Владимир Путин поручил поэтапно увеличить размер целевых отчислений от азартных игр.
«Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на поэтапное увеличение размера целевых отчислений от азартных игр с 1 января 2026 года и с 1 января 2028 года соответственно до 2,25% и 2,5% от выручки, полученной такими организаторами», – сказано в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля.
Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин должны отчитаться о проделанной работе к 15 июля 2025 года.
На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2%.
Ожидается, что по итогам 2024 года целевые отчисления букмекеров на российский спорт составят минимум 33 млрд рублей.
Новые законы для букмекеров: что ждет? В основном ужесточение, но необязательное и не всегда эффективное
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