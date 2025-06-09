33% россиян негативно относятся к рекламе букмекеров, 9% – крайне положительно (РБ)
У большинства россиян нет негативного отношения к рекламе букмекеров.
Согласно исследованию «Рейтинга Букмекеров», 33,2% россиян негативно относятся к такой рекламе, хотя еще 2021 году показатель составлял 24,5%.
Положительно к рекламе букмекеров относятся 23,6% опрошенных, из них 9,1% - крайне положительно. О нейтральном отношении заявили 43,2% респондентов.
В опросе приняли участи 3200 человек – из них половина активно делает ставки.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
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