Сборная Испании – явный фаворит у букмекеров против Португалии в финале Лиги наций
Сборная Испания встретится в Мюнхене с Португалией в финальном матче Лиги наций.
Испания идет фаворитом у букмекеров: на победу в основное время можно поставить за 2.03. На Португалию дают 3.70, на ничью – 3.90.
Победа испанцев с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценивается в 1.57. На итоговый успех португальцев предлагается коэффициент 2.50.
Матч пройдет 8 июня. Начало – в 22:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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