Сборная Испании – явный фаворит у букмекеров против Португалии в финале Лиги наций

Сборная Испания встретится в Мюнхене с Португалией в финальном матче Лиги наций.

Испания идет фаворитом у букмекеров: на победу в основное время можно поставить за 2.03. На Португалию дают 3.70, на ничью – 3.90.

Победа испанцев с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценивается в 1.57. На итоговый успех португальцев предлагается коэффициент 2.50.

Матч пройдет 8 июня. Начало – в 22:00 мск.

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