Гендиректор PARI Медведь: «Ожидаем рост букмекерской индустрии на 25% по итогам года»
Генеральный директор БК PARI Руслан Медведь поделился прогнозом о росте букмекерского рынка в России.
Напомним, совокупный оборот российского букмекерского рынка за 2024 год, включая нелегальный сектор, составил 5,91 триллиона рублей. Показатель увеличился на 45,2% за год.
«Мы ожидаем рост индустрии примерно на 25% по итогам 2025 года. Темпы могут увеличиться, если российских спортсменов допустят к международным соревнованиям.
Такие соревнования всегда привлекают больше зрителей и желающих делать ставки на спорт, в том числе подогревают интерес и к внутренним чемпионатам», – заявил Медведь.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
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