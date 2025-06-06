Гендиректор PARI Медведь: «Ожидаем рост букмекерской индустрии на 25% по итогам года»

Генеральный директор БК PARI Руслан Медведь поделился прогнозом о росте букмекерского рынка в России.

Напомним, совокупный оборот российского букмекерского рынка за 2024 год, включая нелегальный сектор, составил 5,91 триллиона рублей. Показатель увеличился на 45,2% за год.

«Мы ожидаем рост индустрии примерно на 25% по итогам 2025 года. Темпы могут увеличиться, если российских спортсменов допустят к международным соревнованиям.

Такие соревнования всегда привлекают больше зрителей и желающих делать ставки на спорт, в том числе подогревают интерес и к внутренним чемпионатам», – заявил Медведь.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис