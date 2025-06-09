Баскетбольный «Фенербахче» выиграл все 18 матчей против «Бахчешехира». 1.70 – очередная победа

«Бахчешехир» примет «Фенербахче» в третьем матче полуфинала плей-офф турецкой Суперлиги.

Клуб из Стамбула победил во всех 18 личных встречах: 17 побед в основное время и одна – в овертайме. В 16 матчах «Фенербахче» победил с разницей в 6+ очков.

Букмекеры дают коэффициент 1.70 на успех «Фенербахче» и 2.37 – на победу с форой (-5,5).

Матч состоится 9 июня и начнется в 20:30 мск.

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