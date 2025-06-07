Португалия – Испания: бетторы БЕТСИТИ выбрали фаворита финала Лиги наций
8 июня состоится финал Лиги наций, в котором встретятся сборные Португалии и Испании. Матч пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.
В полуфинале Португалия одержала волевую победу над хозяевами финальной стадии командой Германии (2:1). Решающий гол забил нестареющий Криштиану Роналду.
Испанцы уверенно прошли сборную Франции (5:4). Несмотря на минимальное преимущество, вопросов относительно победителя по ходу матча не возникало. «Фурия Роха» вела 4:0 и 5:1 и лишь в концовке позволила сопернику сократить разрыв в счете. Героем встречи стал автор дубля Ламин Ямаль.
За последние пять лет португальцы играли с испанцами четыре раза. Три матча завершились вничью, одна встреча осталась за Испанией.
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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом финала «Фурию Роху». На ее победу в финале предлагают кэф 1.52, на успех португальцев дают 2.65.
На победу Испании в основное время можно поставить за 2.00, на Португалию дают 3.90, вероятность ничьей оценивается в 3.80.
Эксперты уверены, что встреча будет слишком результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.66. Этот исход зашел в трех из пяти матчей португальцев и в шести подряд играх испанцев.
На ТМ 2.5 предлагают 2.30, обмен голами можно взять за 1.55, на противоположный исход «Обе забьют» дают 2.45.
Игроки БЕТСИТИ уверены в успехе сборной Испании. На победу действующих чемпионов Европы в основное время отдан 71% от всех ставок на исход, на Португалию – 21%, на ничью – 8%.
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