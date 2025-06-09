Уэльс на проигрывает 9 матчей подряд, у Бельгии 1 победа в 8 играх. 2.75 – валлийцы не уступят

Сборные Бельгии и Уэльса встретятся в отборе к ЧМ-2026.

Бельгийцы выиграли лишь в одном из 8 последних матчей – против Украины (3:0) в Лиге наций. Валлийцы же не проигрывают на протяжении 9 матчей во всех турнирах.

Букмекеры дают коэффициент 2.75 на то, что Уэльс снова не проиграет, 1.50 – Бельгия победит.

Матч пройдет 9 июня и начнется в 21:45 по московскому времени.

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