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«Чем больше ограничений и запретов – тем ниже темпы роста букмекеров». Директор Olimpbet Гусев о регулировании беттинг-индустрии в России

Директор по развитию БК Olimpbet Константин Гусев сделал прогноз о росте букмекерского рынка в 2025-м году

«Мы считаем, что рост букмекерского рынка в 2025 году во многом будет зависеть от регуляторной среды. Чем больше ограничений и запретов – тем ниже темпы роста. Это прямая зависимость, которая уже проявлялась ранее.

Среди ключевых драйверов роста мы видим, в первую очередь, повышение доступности спортивного контента для широкой аудитории. Например, трансляции на общедоступных телеканалах или бесплатных платформах – это мощный стимул к росту интереса и, соответственно, активности со стороны игроков.

Сейчас мы наблюдаем обратный тренд – часть трансляций уходит с эфира из-за политических факторов или переходит на платные модели вроде pay-per-view. Это напрямую отражается на объемах ставок.

Также позитивное влияние могут оказать крупные международные турниры, усиление маркетинговой активности легальных операторов, развитие инфраструктуры и повышение уровня доверия к отрасли в целом.

Ну и, конечно же, чем быстрее мы вернемся на международную арену, тем больше будет интерес и вовлеченность аудитории в спортивную среду», – отметил Гусев.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
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