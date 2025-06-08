Синнер – фаворит против Алькараса в финале «Ролан Гаррос». Итальянец проиграл ему четыре последних матча

Карлос Алькарас и Янник Синнер сыграют в финале «Ролан Гаррос».

Алькарас ведет 7:4 в личных встречах. Он победил в последних четырех матчах.

Букмекеры считают Синнера небольшим фаворитом финала с коэффициентом 1.87 против 2.00 у испанца. 3:1 по сетам в пользу итальянца – самый вероятный счет матча (4.50).

Финал пройдет сегодня, 8 июня и начнется в 16:00 мск.

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