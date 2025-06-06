«Рынок продолжит расти, но не так активно, как в 2024-м. Букмекеры станут тратить на маркетинг и медиа еще больше». БК Leon о трендах беттинг-индустрии

В букмекерской компании Leon поделились прогнозами относительно роста российской беттинг-индустрии.

«В конце января 2025 года ЕРАИ сообщил о росте объема принятых легальными букмекерами ставок на 40% до 1,7 триллиона рублей в 2024 году, при этом количество игроков превысило шесть миллионов человек. Мы думаем, что рынок продолжит рост, но, вероятно, не так активно.

Сложно выделить какой-то один драйвер. Деятельность букмекеров зависит от большого количества факторов. Например, от спортивных событий. В этом году не будет Евро или ЧМ, но изменилась формула проведения ЛЧ, стало больше матчей, а значит мы будем больше принимать ставок.

Я думаю, что букмекеры станут тратить на маркетинг и медиа еще больше. Ориентация букмекерских компаний на работу с медиа, сотрудничество с платформами СМИ позволяет расширять охваты и вовлекать в деятельность аудиторию, которая еще не знакома со ставками.

Если говорить о негативном влиянии, думаю, что может сказаться принятие новых законов. Букмекерский рынок и так сталкивается со множеством ограничений. Но мы всегда готовы принимать реалии и адаптировать свою работу», – заявили в букмекерской компании.

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