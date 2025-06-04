Легальные букмекеры РФ заработали почти 400 млрд рублей на проигрышах бетторов в 2024-м. Оборот букмекерского рынка вырос на 45% – до 5,9 трлн рублей (РБ)

Легальные российские букмекеры заработали почти 400 миллиардов рублей на проигрышах игроков за 2024 год.

По данным исследования «Рейтинга Букмекеров», совокупный оборот российского букмекерского рынка за 2024 год, включая нелегальный сектор, составил 5,91 триллиона рублей. Показатель увеличился на 45,2% за год.

За 2024 год легальные букмекеры приняли 1,73 триллиона рублей в качестве депозитов, что на 42% больше показателя за 2023 год.

GGR (gross gaming revenue) легальных российский БК – сумма всех денег, заработанных на проигрышах игроков – составил 398,4 миллиарда рублей за 2024 год.

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