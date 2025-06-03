Букмекеры обвалили коэффициент на то, что Роналду останется в «Аль-Насре». Переезд в МЛС маловероятен

Криштиану Роналду останется в «Аль-Насре», считают букмекеры.

Коэффициент на продление контракта Роналду с саудовским клубом обвалился с 5.00 до 1.40. Сообщалось, что «Аль-Насра» договорилось с нападающим о продлении контракта до 2027 года.

На переход Роналду в «Аль-Хилаль» дают коэффициент 5.00, в любой клуб МЛС – 6.50.

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