Букмекеры обвалили коэффициент на то, что Роналду останется в «Аль-Насре». Переезд в МЛС маловероятен
Криштиану Роналду останется в «Аль-Насре», считают букмекеры.
Коэффициент на продление контракта Роналду с саудовским клубом обвалился с 5.00 до 1.40. Сообщалось, что «Аль-Насра» договорилось с нападающим о продлении контракта до 2027 года.
На переход Роналду в «Аль-Хилаль» дают коэффициент 5.00, в любой клуб МЛС – 6.50.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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