66% – Роналду сыграет на клубном ЧМ. «Аль-Наср» хочет отдать его «Аль-Хилалю» в аренду на лето

Пользователи Polymarket считают, что Криштиану Роналду сыграет на клубном ЧМ-2025.

Ранее стало известно, что «Аль-Хилаль» может арендовать 40-летнего португальца перед стартом турнира.

66% пользователей платформы для ставок Polymarket считают, что Роналду сыграет на КЧМ.

По данным журналиста CBS Sports Джеймс Бендж, «Аль-Наср» может подписать новый контракт с Криштиану и отдать его «Аль-Хилалю» в аренду на лето. В Суверенном фонде Саудовской Аравии (PIF) не хотят, чтобы Роналду играл на КЧМ за клуб из другой страны.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис