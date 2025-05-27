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  • Сергей Миронов: «Дефицит бюджета РФ вырастает более чем втрое. Самое время вспомнить про доходы игорного бизнеса: там крутятся триллионы, а налоги платят небольшие»
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Сергей Миронов: «Дефицит бюджета РФ вырастает более чем втрое. Самое время вспомнить про доходы игорного бизнеса: там крутятся триллионы, а налоги платят небольшие»

Депутат Госдумы Сергей Миронов объяснил необходимость повышения налогов для букмекерских компаний и казино.

 Ранее депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить налоги на игорный бизнес в два раза.

«Недавно правительство внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на текущий год. В результате сокращения нефтегазовых доходов на 2,6 триллиона рублей дефицит бюджета вырастает более чем втрое – до 1,7% ВВП. Цифра серьезная, и теперь депутатам Госдумы, правительству нужно искать источники для его сокращения.

Самое время вспомнить про резервы, которые буквально лежат под ногами, но пока о них почему-то никто не вспоминает. Это доходы игорного бизнеса. Там крутятся триллионы, каждый год крупнейшие компании зарабатывают десятки, а то и сотни миллиардов рублей, а налоги платят небольшие

По-моему, будет справедливо, если дополнительные налоги с казино и букмекеров направят на протезирование, медицинскую реабилитацию и психологическую помощь участникам СВО», – заявил Миронов.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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