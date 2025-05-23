В России могут в два раза увеличить налоги на игорный бизнес. Законопроект внесут в Госдуму
Депутаты партии «Справедливая Россия» внесут в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить налоги на игорный бизнес в два раза, сообщает «РИА Новости».
«Представляется необходимым увеличение налогов на игорный бизнес ввиду сверхприбылей, полученных предпринимателями от данного вида экономической деятельности за 2023 год», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Соавтор проекта, депутат Госдумы Сергей Миронов уточнил, что в среднем по каждому направлению игорного бизнеса предлагается поднять налоги в два раза.
«Наша партия неоднократно предлагала увеличить налогообложение казино и букмекерских контор, что полностью оправдано. Достаточно сказать, что в 2023 году доходы крупнейших российских букмекеров увеличились в 2,5 раза», – сказал Миронов.
Депутат отметил, что игорный бизнес увеличивает социальное неравенство в России, поскольку является лишь средством перераспределения денег. Расширение игорного бизнеса, по словам Миронова – негативная тенденция для общества, так как приводит к росту числа лудоманов в стране.
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