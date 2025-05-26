США выиграли ЧМ-2025, хотя котировались лишь 5-ми у букмекеров. Главные фавориты не дошли до финала

Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею.

В финале американцы обыграли сборную Швейцарии благодаря голу в овертайме – 1:0.

До старта ЧМ-2025 букмекеры не верили в победу США – американцы котировались 5-ми за 7.50. Главными фаворитами были Канада (3.20) и Швеция (3.50) – команды не дошли до финала.

США выиграли чемпионат мира по хоккею впервые с 1960 года и в третий раз в истории.

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