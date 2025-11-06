«Спартак» и «Локомотив» забили 4+ гола в четырех последних личных встречах. 2.73 – продление тренда

«Спартак» примет «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

В четырех последних личных встречах было забито минимум 4 мяча. Дважды победил «Локоомтив» (4:2, 3:1), еще два раза – «Спартак» (5:2, 3:2).

Букмекеры дают коэффициент 2.73 на тотал больше 3,5 в сегодняшней игре. 1.63 – обе команды забьют.

Матч состоится 6 ноября, начало – в 19:30 мск.