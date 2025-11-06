16% дают на выход «Зенита» в 1/2 финала Пути РПЛ после 1:3 с «Динамо» в первом четвертьфинале Кубка
Букмекеры не верят, что «Зенит» выйдет в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Динамо» на своем поле в первом матче 1/4 финала со счетом 1:3.
На выход москвичей в полуфинал перед ответной игрой можно поставить за 1.13. На проход команды Сергея Семака дают коэффициент 6.00, что соответствует вероятности в 16%.
Ответная игра состоится 27 ноября в Москве.
