24 мая состоится заключительный тур РПЛ, в центральном матче которого лидирующий в таблице «Краснодар» примет на своем поле московское «Динамо». Встреча начнется в 16:30 мск.

В активе «Краснодара» 64 очка. Команда Мурада Мусаева на один балл опережает «Зенит», который в 30-м туре сыграет дома с «Ахматом».

Победа гарантирует «Краснодару» первое в истории чемпионство, но «Динамо» точно выйдет на поле с высокой мотивацией. В случае успеха москвичи могут финишировать на третьем месте в таблице. Также бело-голубые постараются отомстить южанам за поражение в последнем туре прошлого сезона, которое лишило их титула.

«Краснодар» выиграл четыре последних матча дома. «Динамо» победило во всех трех встречах после назначения и.о. главного тренера Ролана Гусева, но в четырех из пяти предыдущих выездных игр в РПЛ добилось успеха всего один раз.

Четыре прошлых очных матча в чемпионате остались за краснодарцами.

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Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами предстоящего поединка. На победу черно-зеленых дают коэффициент 1.90 , на москвичей предлагают 3.80 , ничья идет за 4.30 .

Эксперты ждут, что встреча получится результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.64 , вероятность ТМ 2.5 оценивается в 2.35. На обмен голами дают 1.54 , на противоположный исход «ОЗ:нет» – 2.48 .

Исходя из оценок букмекеров, перспективным вариантом ставки смотрится «П1 и ТБ 1.5» за 2.18 . Для тех, кто верит в «Динамо», хорошим вариантом будет Х2 за 1.96 .

Игроки БЕТСИТИ считают, что «Краснодар» не упустит титульный шанс. На победу хозяев пришлось 76% от всех ставок на исход, на гостей отдано 10%, на ничью – 14%.

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