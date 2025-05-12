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«Краснодар» – «Динамо» М: игроки БЕТСИТИ оценили шансы черно-зеленых победить в главном матче сезона

24 мая состоится заключительный тур РПЛ, в центральном матче которого лидирующий в таблице «Краснодар» примет на своем поле московское «Динамо». Встреча начнется в 16:30 мск.

В активе «Краснодара» 64 очка. Команда Мурада Мусаева на один балл опережает «Зенит», который в 30-м туре сыграет дома с «Ахматом».

Победа гарантирует «Краснодару» первое в истории чемпионство, но «Динамо» точно выйдет на поле с высокой мотивацией. В случае успеха москвичи могут финишировать на третьем месте в таблице. Также бело-голубые постараются отомстить южанам за поражение в последнем туре прошлого сезона, которое лишило их титула.

«Краснодар» выиграл четыре последних матча дома. «Динамо» победило во всех трех встречах после назначения и.о. главного тренера Ролана Гусева, но в четырех из пяти предыдущих выездных игр в РПЛ добилось успеха всего один раз.

Четыре прошлых очных матча в чемпионате остались за краснодарцами.

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Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами предстоящего поединка. На победу черно-зеленых дают коэффициент 1.90, на москвичей предлагают 3.80, ничья идет за 4.30.

Эксперты ждут, что встреча получится результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.64, вероятность ТМ 2.5 оценивается в 2.35. На обмен голами дают 1.54, на противоположный исход «ОЗ:нет» – 2.48.

Исходя из оценок букмекеров, перспективным вариантом ставки смотрится «П1 и ТБ 1.5» за 2.18. Для тех, кто верит в «Динамо», хорошим вариантом будет Х2 за 1.96.

Игроки БЕТСИТИ считают, что «Краснодар» не упустит титульный шанс. На победу хозяев пришлось 76% от всех ставок на исход, на гостей отдано 10%, на ничью – 14%.

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