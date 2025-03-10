Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 4.00 – форвард «Акрона» еще сыграет за сборную

Артем Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Рекордным для форварда «Акрона» стал гол в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). Он обошел Александра Кержакова, в активе которого 233 гола за карьеру.

Дзюбе осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Кержакова по голам за сборную России. У обоих нападающих по 30 голов.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 4.00 на то, что Дзюба сыграет за сборную до конца карьеры. 1.20 – этого не случится.

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