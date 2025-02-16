Букмекер BetPawa стал самым эффективным азартным брендом в 2024 году

BetPawa занял первое место по эффективности в 2024 году среди игорных брендов.

Аналитический сервис Blask составил рейтинг гемблинг-компаний на основе показателя APS.

APS (Acquisition Power Score) не является финансовой метрикой, а отражает потенциальное количество новых клиентов, которые бренд может привлечь. Учитывается узнаваемость, маркетинговая активность и конкурентная среда.

За прошлый год наилучший показатель APS продемонстрировал BetPawa – 22,24 млн. Букмекер опередил такие бренды, как Bet365, Betway, Betano, 1xbet и другие.

Основная часть (около 80% от общего показателя APS) BetPawa приходится на африканские страны, где бренд активно развивает локальные лицензированные операции.

Ставки на Спортсе