Букмекер BetPawa стал самым эффективным азартным брендом в 2024 году
BetPawa занял первое место по эффективности в 2024 году среди игорных брендов.
Аналитический сервис Blask составил рейтинг гемблинг-компаний на основе показателя APS.
APS (Acquisition Power Score) не является финансовой метрикой, а отражает потенциальное количество новых клиентов, которые бренд может привлечь. Учитывается узнаваемость, маркетинговая активность и конкурентная среда.
За прошлый год наилучший показатель APS продемонстрировал BetPawa – 22,24 млн. Букмекер опередил такие бренды, как Bet365, Betway, Betano, 1xbet и другие.
Основная часть (около 80% от общего показателя APS) BetPawa приходится на африканские страны, где бренд активно развивает локальные лицензированные операции.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Next.io
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