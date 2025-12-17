«Ман Сити» выиграл 5 матчей подряд – самая длинная победная серия с мая. 1.54 – обыграют «Брентфорд»
«Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в 1/4 финала Кубка английской лиги.
Команда Пепа Гвардиола выиграла 5 матчей подряд. Это самая длинная победная серия клуба в официальных матчах с мая – тогда также было пять побед.
Букмекеры считают «Сити» явным фаворитом встречи за 1.54. На ничью в основное время дают коэффициент 4.80, на победу гостей – 6.35.
Матч состоится 17 декабря, начало – в 22:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости