«Ман Сити» выиграл 5 матчей подряд – самая длинная победная серия с мая. 1.54 – обыграют «Брентфорд»

«Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Команда Пепа Гвардиола выиграла 5 матчей подряд. Это самая длинная победная серия клуба в официальных матчах с мая – тогда также было пять побед.

Букмекеры считают «Сити» явным фаворитом встречи за 1.54. На ничью в основное время дают коэффициент 4.80, на победу гостей – 6.35.

Матч состоится 17 декабря, начало – в 22:30 мск.