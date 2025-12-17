Клиент BetBoom повторил рекорд компании по выигрышному коэффициенту в 20 000. Беттор выиграл 4 000 000 рублей при ставке в 200 с экспресса на 21 событие!

На прошлых выходных букмекерская компания BetBoom зафиксировала повторение крупнейшего выигрышного коэффициента за свою историю. Один из пользователей собрал футбольный экспресс из 21-го исхода, при этом большинство событий было из топ-5 европейских лиг. Выигрышный купон принес беттору выигрыш в размере 4 000 000 рублей со ставки всего в 200 рублей. Коэффициент экспресса составил 20 000, тем самым повторив рекорд BetBoom месячной давности. В ноябре один из клиентов компании также собрал выигрышный купон c тем же кэфом. Тогда беттор выиграл 3 000 000 рублей со ставки в 150 руб.

Стоит отметить, что большинство событий зашло c минимальным преимуществом, при этом в некоторых матчах исход решился в самой концовке. Одним из таких противостояний стала игра «Арсенала» против «Вулверхэмптона». Беттор поставил на вполне логичную победу хозяев – лондонцы лидировали в таблице АПЛ, а гости ее же замыкали. Но на деле все оказалось не все так просто. За 90 минут «Арсенал» не смог отличиться ни разу, тогда как «Вулвз» забили три гола. Но есть нюанс – два из них стали автоголами в свои ворота. Сначала на 70-ой минуте мяч влетел в ворота гостей от спины их вратаря Джонстона. В последнюю минуту основного времени «Вулверхэмптону» удалось сравнять счет, но уже в компенсированное время защитник команды Москера снова срезал мяч в собственные ворота. Так, благодаря двум ошибкам, «Арсенал» в итоге одержал победу со счетом 2:1.

Самым нервным матчем из экспресса стала игра «Пармы» и «Лацио». Беттор взял в матче победу римлян. Агрессивная игра поставила экспресс клиента BetBoom под угрозу срыва – в конце первого тайма судья показал «Лацио» первую красную карточку, а в середине второй половины вторую. Вдевятером при счете 0:0 шансов на победу римлян почти не было – BetBoom давал 16.47 в лайве на этот исход. Но «Лацио» совершил невероятное – на 82 минуте Тиджани Нослин открыл счет и вывел римлян вперед. Пропущенный гол морально сломал «Парму» и хозяева так и не смогли отыграться. Победа «Лацио» принесла клиенту BetBoom 4 000 000 рублей со ставки в 200 рублей!