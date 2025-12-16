«Ак Барс» выиграл 23 из 28 последних дерби с «Салаватом» дома и котируется явным фаворитом сегодня

«Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Казани выиграл 23 из 28 последних «Зеленых дерби» на домашнем льду.

Букмекеры считают, что «Ак Барс» победит и сегодня – на это дают коэффициент 1.39. На победу «Салават» с учетом овертайма и буллитов можно поставить за 3.24.

Игра состоится 16 декабря, начало – в 19:00 по московскому времени.