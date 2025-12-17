«Тун» сенсационно лидирует в чемпионате Швейцарии. Коэффициент на чемпионство с начала сезона обвалился с 250.00 до 3.75
«Тун» лидирует в чемпионате Швейцарии после 18 туров.
Клуб из одноименного города с население чуть более 40 тысяч человек опережает идущий вторым «Санкт-Галлен» на три очка.
Перед стартом сезона БЕТСИТИ давал коэффициент 250.00 на чемпионство «Туна». Котировки на титул с тех пор упали в 83 раза – до 3.00.
Фаворитом лиги до старта чемпионата котировался «Базель». Коэффициент на его титул вырос с 1.96 до 3.50.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости