«Тун» сенсационно лидирует в чемпионате Швейцарии. Коэффициент на чемпионство с начала сезона обвалился с 250.00 до 3.75

«Тун» лидирует в чемпионате Швейцарии после 18 туров.

Клуб из одноименного города с население чуть более 40 тысяч человек опережает идущий вторым «Санкт-Галлен» на три очка.

Перед стартом сезона БЕТСИТИ давал коэффициент 250.00 на чемпионство «Туна». Котировки на титул с тех пор упали в 83 раза – до 3.00.

Фаворитом лиги до старта чемпионата котировался «Базель». Коэффициент на его титул вырос с 1.96 до 3.50.