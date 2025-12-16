БЕТСИТИ отправил VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев – Пулев

Букмекерская компания БЕТСИТИ в ноябре запустила акцию «Билет в Дубай», по итогам которой четыре победителя со своими близкими отправились в четырехдневное путешествие в ОАЭ.

Гости проживали в пятизвездочном отеле с полным питанием около стадиона «Dubai Duty Free Tennis Stadium», где проходил боксерский ивент, съездили на обзорную экскурсию по городу, сходили на восточный рынок, прокатились на традиционной деревянной лодке, поднялись на одну из самых захватывающих достопримечательностей — Dubai Frame с подъёмом на 150 метров, пообедали в видовом ресторане на 73-м этаже и посмотрели шоу фонтанов.

Кульминацией VIP-программы стало посещение турнира БЕТСИТИ IBA Pro 13 на лучшие места в первых рядах с боем за звание чемпиона мира WBA в тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Кубратом Пулевым. Бой завершился победой россиянина нокаутом в шестом раунде. А 13 декабря клиенты БЕТСИТИ смогли посетить решающие сражение на чемпионате мира по боксу.