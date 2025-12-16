Минское «Динамо» выиграло 14 из 16 последних матчей в КХЛ, но котируется андердогом против «Локомотива»

«Локомотив» примет минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Белорусский клуб выиграл в 14 из 16 последних матчей в лиге. У «Локомотива» на этом отрезке 9 побед и 7 поражений.

Ярославцы котируются фаворитами встречи у букмекеров за 1.77. На победу гостей с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.15.

Игра пройдет 16 декабря и начнется в 19:00 мск.