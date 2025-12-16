Минское «Динамо» выиграло 14 из 16 последних матчей в КХЛ, но котируется андердогом против «Локомотива»
«Локомотив» примет минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
Белорусский клуб выиграл в 14 из 16 последних матчей в лиге. У «Локомотива» на этом отрезке 9 побед и 7 поражений.
Ярославцы котируются фаворитами встречи у букмекеров за 1.77. На победу гостей с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.15.
Игра пройдет 16 декабря и начнется в 19:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
