«Локомотив» и минское «Динамо» – лучшие обороны этого сезона КХЛ. 1.68 – тотал меньше 5,5 в очной встрече

«Локомотив» примет минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Белорусский клуб пропустил меньше всех в этом сезоне КХЛ – 64 шайбы (по 2 в среднем за игру). «Локомотив» – второй в лиге по надежности обороны (77 пропущенных, 2,14 за матч).

Букмекеры дают коэффициент 1.68 на тотал меньше 5,5 шайб в очной встрече. Ставка сыграла в пяти последних матчах между ярославцами и минчанами.

Игра состоится 16 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.