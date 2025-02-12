Агуэро обещал отрезать себе яйца, если «Мадрид» победит «Сити». Комменты под его постами – чистое сумасшествие 😂

В последние годы «Манчестер Сити» и «Мадрид» очень часто встречаются в Лиге чемпионов. Причем в последних четырнадцати очных встречах до вчера был паритет − по пять побед и еще четыре ничьих.

На волне своего манчестерского и короткого барселонского прошлого, а также хайпа ради, экс-форвард Серхио Агуэро перед игрой обратился к болельщикам: «Мадрид» не сможет обыграть «Ман Сити». Если это случится, то я отрежу себе яйца».

В течение матча поводов у аргентинца хвататься за что-то острое не было, так как его бывший клуб дважды вел в счете. Катастрофа случилась на 90+2 минуте, когда третий, он же победный, мяч забил Джуд Беллингем.

Теперь под всеми постами Серхио Агуэро в социальных сетях болельщики предлагают предметы, которыми он может выполнить обещание. Вот их топ:

− ножницы;

− садовые ножницы;

− бензопила;

− топор.

А вот как все выглядят комменты:

Ты же человек слова, Серхио? 😂

🤯 «Отрежу себе яйца»: Кун Агуэро дал обещание в случае победы «Мадрида» над «Сити»