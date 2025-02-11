🤯 «Отрежу себе яйца»: Кун Агуэро дал обещание в случае победы «Мадрида» над «Сити»
Жеребьевка Лиги чемпионов вновь свела «Манчестер Сити» и «Мадрид», за последние пять лет команды встречались целых восемь раз. К очередному матчу соперники подходят с кучей повреждений – из травмированных игроков «горожан» и «сливочных» можно собрать комбинированную команду.
Все же в победе подопечных Гвардиолы вообще не сомневается Серхио Агуэро, выступавший за «Сити» и «Барсу». Перед матчем Кун запустил трансляцию в соцсетях и уверенно заявил подписчикам:
«Реал» не сможет обыграть «Сити». Если они победят, я отрежу себе яйца».
Заявление Серхио позабавило болельщиков, вот несколько комментариев:
💭 «Достаточно похоже! Добро пожаловать назад, Артуро Видаль!»
💭 «Мы будем там».
💭 «Зачем накладывать такой груз ответственности на «Сити», ставя на кон честь легенды клуба? Теперь они точно проиграют».
💭 «По тому, как Кун играл, никогда бы не сказал, что у него куриные мозги. Все стало ясно, когда он взял в руки микрофон».
💭 «Яйца Агуэро смотрят на Аканджи».
💭 «У него еще осталось, что отрезать?»
💭 «Агуэро после финального свистка».
Теперь, когда Кун так повысил ставки, чью победу хотите увидеть?
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