🤯 «Отрежу себе яйца»: Кун Агуэро дал обещание в случае победы «Мадрида» над «Сити»

Жеребьевка Лиги чемпионов вновь свела «Манчестер Сити» и «Мадрид», за последние пять лет команды встречались целых восемь раз. К очередному матчу соперники подходят с кучей повреждений – из травмированных игроков «горожан» и «сливочных» можно собрать комбинированную команду.

Все же в победе подопечных Гвардиолы вообще не сомневается Серхио Агуэро, выступавший за «Сити» и «Барсу». Перед матчем Кун запустил трансляцию в соцсетях и уверенно заявил подписчикам:

«Реал» не сможет обыграть «Сити». Если они победят, я отрежу себе яйца».

Заявление Серхио позабавило болельщиков, вот несколько комментариев:

💭 «Достаточно похоже! Добро пожаловать назад, Артуро Видаль!»

💭 «Мы будем там».

💭 «Зачем накладывать такой груз ответственности на «Сити», ставя на кон честь легенды клуба? Теперь они точно проиграют».

💭 «По тому, как Кун играл, никогда бы не сказал, что у него куриные мозги. Все стало ясно, когда он взял в руки микрофон».

💭 «Яйца Агуэро смотрят на Аканджи».

💭 «У него еще осталось, что отрезать?»

💭 «Агуэро после финального свистка».

Теперь, когда Кун так повысил ставки, чью победу хотите увидеть?

Возможные составы «Сити» и «Мадрида» на первый матч ЛЧ. У команд куча травмированных

Первый матч «Сити» и «Реала» обслужит Тюрпен. При нем мадридцы никогда не проигрывали

Агуэро – теперь автогонщик. Подписался с Porsche, готовится к тестам в Майами