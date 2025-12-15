«МЮ» поднимется на пятое место в АПЛ в случае победы над «Борнмутом». Букмекеры считают, что «Юнайтед» не попадет в топ-5 по итогам сезона

«Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут» в 16-м туре АПЛ.

В случае победы «МЮ» поднимется на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата и сравняется по очкам с «Челси», идущим на четвертом месте.

Букмекеры считают, что «Юнайтед» не попадет в топ-5 по итогам сезона АПЛ. На попадание в первую пятерку дают коэффициент 2.50.

Игра состоится 15 декабря и начнется в 23:00 мск.