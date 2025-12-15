У Панарина 7 очков в 6 последних матчах в НХЛ. 1.38 – наберет очки с «Анахаймом»

Артемий Панарин наберет очки в матче с «Анахаймом», уверены букмекеры.

Российский нападающий «Рейнджерс» забросил 3 шайбы и отдал 4 ассиста в 6 последних матчах в НХЛ.

За 1.38 можно поставить на то, что Панарин наберет хотя бы одно очко в предстоящей игре. 2.72 – россиянин забьет, 1.85 – отдаст голевую передачу.

Матч состоится 16 декабря и начнется в 03:00 мск.