Во всех турах Серии А была ничья 0:0. 1.55 – хотя бы в одном матче 11-го тура будет нулевая ничья

В каждом из 10 туров Серии А была нулевая ничья.

Всего из 100 матчей чемпионата Италии в этом сезоне 14 завершились со счетом 0:0.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 1.55 на то, что в 11-м туре хотя бы в одном матче будет нулевая ничья. 2.29 – во всех играх будут голы.

11-й тур Серии А стартует 7 ноября матчем между «Пизой» и «Кремонезе».