96% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на победу «Локомотива» над «Оренбургом»

На Спортсе’’ продолжается традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.

В матче 15-го тура между «Локомотивом» и «Оренбургом» 96% пользователей Спортса’’ поставили на победу хозяев. Букмекеры не так однозначны – победа «железнодорожников» идет за 1.49, что соответствует вероятности в 67%.

2:0 в пользу «Локомотива» – самый популярный счет матча среди участников конкурса прогнозов. На него поставили 48% пользователей.

Игра состоится 9 ноября, начало – в 15:15 по московскому времени.