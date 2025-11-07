96% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на победу «Локомотива» над «Оренбургом»
На Спортсе’’ продолжается традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.
В матче 15-го тура между «Локомотивом» и «Оренбургом» 96% пользователей Спортса’’ поставили на победу хозяев. Букмекеры не так однозначны – победа «железнодорожников» идет за 1.49, что соответствует вероятности в 67%.
2:0 в пользу «Локомотива» – самый популярный счет матча среди участников конкурса прогнозов. На него поставили 48% пользователей.
Игра состоится 9 ноября, начало – в 15:15 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Лига прогнозов
