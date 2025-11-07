«Барыс» набрал 16 из 19 очков в сезоне КХЛ дома. 1.93 – наберут очки с «Автомобилистом»
«Барыс» примет «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Казахстана в этом сезоне побеждает только дома. «Барыс» набрал 16 из 19 очков на своем льду.
Букмекеры дают коэффициент 1.93 на то, что «Барыс» не проиграет в основное время и наберет очки сегодня. 1.90 – «Автомобилист» победит по итогам трех периодов.
Игра состоится 7 ноября, начало – в 17:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
